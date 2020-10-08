Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, который баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа", обвинили в том, что он рекламируется в соцсетях видеороликом о похоронах погибших во время катастрофы Ан-26. Он отрицает и обвиняет оппонентов.

Об этом сообщают #Буквы.

8 октября в соцсетях распространили скриншот, на котором видно, что пользователю было продемонстрировано как рекламный видеоролик под названием “В Харькове состоялось прощание с погибшими в авиакатастрофе АН-26” с канала Алексея Кучера. Слева можно увидеть кнопку “Алексей Кучер — Детали”.

Соответствующее видео было опубликовано на канале Кучера 7 октября. Впоследствии Кучер отреагировал на критику в свой адрес, которая посыпалась после распространения скриншота. Он не опроверг, что рекламировал этот ролик, однако отметил, что в нем нет пиара. Также Кучера обвинил оппонентов в упреках в его адрес, а напоследок — предложил этот ролик посмотреть. “Друзья, сегодня пара “политических животных” через своих приспешников распространила фейк о рекламе этого видео на моем YouTube-канале. Райнин и Светличная не гнушаются ничем ради власти. Неужели для вас нет ничего святого? Где здесь пиар Кучера? Пожалуйста, посмотрите это видео в память о погибших курсантах и офицерах на борту АН-26Ш под Чугуевом, и сделайте выводы”, — написал он.

Стоит отметить, что это видео за 22 часа собрало гораздо больше просмотров, чем другие видео Кучера за последние дни.

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР. В настоящее время она завершена.

Семьи погибших в катастрофе Ан-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.