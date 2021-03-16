«Дело Шеремета»: Антоненко не доставили в суд из-за COVID-19 у нацгвардейцев

Covid-19 Украина

обновлено 16.03.2021 в 16:02

Всего:

1477190 (+9642)

Болеют:

216284 (+9642)

Выздоровели:

1232209 (+6202)

Умерло:

28697 (+264)

17:02 Илон Маск записал техно-трек и продает его в виде NFT-токена
16:30 В Броварах вакцинировали 6 «общественных деятелей», но их имена не разглашают
16:15 В Бразилии уволят уже третьего главу министерства здравоохранения с начала пандемии
16:00 «Самая сложная ситуация за время эпидемии»: Кличко призвал Кабмин усилить карантин в «оранжевой» зоне
Эксклюзив
15:37 «Дело Шеремета»: под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Антоненко
15:07 Мишель Обама прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
15:05 МОЗ опровергает фейк о якобы закрытии сотен больниц при президентстве Порошенко, — Павленко
14:27 Больше 60% украинцев не доверяют Зеленскому, – опрос
14:20 Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы
13:56 Швеция приостановила использование COVID-вакцины AstraZeneca
13:43 Сестра Кейт Миддлтон – Пиппа стала мамой второй раз
13:40 Вакцинация в Украине: производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок
13:29 «Какая-то глупость вышла»: Усик заявил, что не снимался в фильме Оксаны Марченко «Паломница»
13:27 Маруся Звиробий снялась в пользу кандидата от «Свободы» Кошулинского
12:56 18 марта европейский регулятор объявит результаты расследования относительно вакцины COVID-19 AstraZeneca
12:56 В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой
12:31 СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на правительственные ресурсы Украины со стороны РФ
12:18 В столице Норвегии ввели строжайшие за все время пандемии ограничения
Партнерский материал
12:07 16 апреля состоится новый форум ААУ – «A2B: Banking & Compliance»
11:52 Умер один из самых харизматичных «злодеев» бондианы Яфет Котто
11:52 «Реал Мадрид» – «Аталанта»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
11:34 Во Львове для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные госпитали
11:17 «Манчестер Сити» – «Боруссия М»: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
Эксклюзив
10:56 Под Радой требовали запретить эвтаназию бездомных животных и пушные фермы: фото
10:51 «Пошел на х*й, так понятнее?» — Арестович ответил в соцсетях на просьбу перейти на украинский
10:43 Ряд стран приостановил прививки вакциной AstraZeneca: ВОЗ и EMA обсудят дальнейшую вакцинацию
10:00 Рада рассмотрит расширение полномочий президента, земельные законы и приватизацию: трансляция
09:36 Пекин накрыла мощнейшая за десятилетие песчаная буря, – фото, видео
08:51 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9642 новых случая COVID-19

«Дело Шеремета»: Антоненко не доставили в суд из-за COVID-19 у нацгвардейцев

Во вторник, 16 марта, в Шевченковском районном суде Киева провели очередное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Ожидалось, что судьи изменят меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко, но его не смогли доставить из СИЗО.

Вторник, 16 марта 2021, 16:47

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, судья заявила, что Антоненко не смогли доставить на заседание из-за внезапной вспышки коронавируса в воинской части Национальной гвардии, которая должна была организовать конвоирование подозреваемого. По словам судьи, коронавирусом заболел начальник караула, который отвечал за конвоирование 16 марта.

Поэтому Антоненко не смог присутствовать в зале суда, но ему организовали видеосвязь. Судья отметила, что рассмотрение дела в режиме видеоконференции могут продолжить только с согласия подозреваемого.

В то же время Антоненко заявил, что слышит участников судебного процесса крайне плохо из-за технических неполадок, поэтому отказывается от такого формата.

Адвокаты подозреваемого попросили повторно организовать доставку Антоненко из СИЗО сегодня, ведь расстояние между изолятором и судом незначительное. Однако судья отметила, что сегодня подсудимый не сможет быть доставленным.

Судебное заседание перенесли на 23 марта в 14:00.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.

  • Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
  • Сегодня под Шевченковским районным судом Киева проходит акция в поддержку Андрея Антоненко. Детальнее об этом – в материале.
Теги: Андрей Антоненко, справа Шеремета, суд

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook