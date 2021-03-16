«Дело Шеремета»: Антоненко не доставили в суд из-за COVID-19 у нацгвардейцев

Во вторник, 16 марта, в Шевченковском районном суде Киева провели очередное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Ожидалось, что судьи изменят меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко, но его не смогли доставить из СИЗО.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, судья заявила, что Антоненко не смогли доставить на заседание из-за внезапной вспышки коронавируса в воинской части Национальной гвардии, которая должна была организовать конвоирование подозреваемого. По словам судьи, коронавирусом заболел начальник караула, который отвечал за конвоирование 16 марта.

Поэтому Антоненко не смог присутствовать в зале суда, но ему организовали видеосвязь. Судья отметила, что рассмотрение дела в режиме видеоконференции могут продолжить только с согласия подозреваемого.

В то же время Антоненко заявил, что слышит участников судебного процесса крайне плохо из-за технических неполадок, поэтому отказывается от такого формата.

Адвокаты подозреваемого попросили повторно организовать доставку Антоненко из СИЗО сегодня, ведь расстояние между изолятором и судом незначительное. Однако судья отметила, что сегодня подсудимый не сможет быть доставленным.

Судебное заседание перенесли на 23 марта в 14:00.