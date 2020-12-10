Дело Шеремета: Антоненко продлили арест, Кузьменко — домашний арест

В четверг, 10 декабря, суд присяжных в Шевченковском райсуде Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Это заседание является последним перед первой годовщиной ареста фигурантов дела и первым за последние 1,5 месяца.
На заседание сначала были допущены только представители СМИ, судьи, присяжные, представители обвинения, фигуранты дела — музыкант и военный Андрей Антоненко, медсестра Яна Дугарь и врач Юлия Кузьменко — и их защитники. Кстати, впервые в заседании участвовал новый адвокат обвиняемого Антоненко — Виталий Галенченко.
В суде также заявили, что будут рассматривать дело в закрытом режиме “в связи с необходимостью обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве”.
“Поскольку на прошлом заседании 21 октября 2020 во время оглашения постановления суда присяжных, лица, изъявившие желание быть поручителями и другие неизвестные лица, которые находились в зале судебных заседаний, начали громко кричать, нецензурно и пренебрежительно высказываться в адрес суда присяжных, прокурора, вести себя агрессивно, нарушать порядок нахождения в суде и т.п.”, — говорится в сообщении суда.
Во время заседания стороны подали 9 ходатайств. Это были, в частности, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для обвиняемых.
Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на работу.
Адвокаты Антоненко требовали изменить меру пресечения с самой строгой — содержание под стражей — на более мягкую.
Традиционно немало лиц выступили с желанием взять фигурантов дела на поруки. На этот раз суд разрешил впустить в помещение, где проходило заседание, только двух поручителей.
Однако суд решил отклонить ходатайство защитников и удовлетворить ходатайство прокуроров. Таким образом, меры пресечения для всех фигурантов дела были продлены на два месяца.
“Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей по 7 февраля 2021 включительно. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Юлии Кузьменко по 7 февраля 2021 включительно“, — объявила председательствующая судья.
Срок действия наложенных на Яну Дугарь обязательств также был продлен до 7 февраля следующего года.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 21 октября Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие мер пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Впоследствии под судом между активистами и правоохранителями произошли стычки.
- В тот же вечер под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где также проживает генпрокурорка Ирина Венедиктова, устроили акцию протеста в ответ на решение суда о продлении мер фигурантам дела Шеремета.
- 7 декабря Апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (“Риффмастера”).