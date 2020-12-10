Дело Шеремета: Антоненко продлили арест, Кузьменко — домашний арест

Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В четверг, 10 декабря, суд присяжных в Шевченковском райсуде Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Это заседание является последним перед первой годовщиной ареста фигурантов дела и первым за последние 1,5 месяца.

На заседание сначала были допущены только представители СМИ, судьи, присяжные, представители обвинения, фигуранты дела — музыкант и военный Андрей Антоненко, медсестра Яна Дугарь и врач Юлия Кузьменко — и их защитники. Кстати, впервые в заседании участвовал новый адвокат обвиняемого Антоненко — Виталий Галенченко.

В суде также заявили, что будут рассматривать дело в закрытом режиме “в связи с необходимостью обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном производстве”.

“Поскольку на прошлом заседании 21 октября 2020 во время оглашения постановления суда присяжных, лица, изъявившие желание быть поручителями и другие неизвестные лица, которые находились в зале судебных заседаний, начали громко кричать, нецензурно и пренебрежительно высказываться в адрес суда присяжных, прокурора, вести себя агрессивно, нарушать порядок нахождения в суде и т.п.”, — говорится в сообщении суда.

Во время заседания стороны подали 9 ходатайств. Это были, в частности, ходатайство защиты об изменении меры пресечения для обвиняемых.

Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на работу.

Адвокаты Антоненко требовали изменить меру пресечения с самой строгой — содержание под стражей — на более мягкую.

Традиционно немало лиц выступили с желанием взять фигурантов дела на поруки. На этот раз суд разрешил впустить в помещение, где проходило заседание, только двух поручителей.

Однако суд решил отклонить ходатайство защитников и удовлетворить ходатайство прокуроров. Таким образом, меры пресечения для всех фигурантов дела были продлены на два месяца.

“Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей по 7 февраля 2021 включительно. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Юлии Кузьменко по 7 февраля 2021 включительно“, — объявила председательствующая судья.

Срок действия наложенных на Яну Дугарь обязательств также был продлен до 7 февраля следующего года.