Об этом идет речь в статье #Букв “Второе Рождество в СИЗО. Как продвигается дело об убийстве Шеремета”.
Стоит отметить, что слушать дело решили в закрытом режиме. Однако журналистов внутрь пропустили, и была доступна онлайн-трансляция.
В ходе заседания суд не разрешил Антоненко выйти из стеклянного бокса и сесть рядом со своими адвокатами.
В момент, когда прокуроры пытались обосновать необходимость продления ареста для музыканта, Антоненко наглядно показал несоответствие доказательств следователей.
Так, музыкант разулся и попросил еще одну фигурантку дела – врача Юлию Кузьменко подойти к стеклянному боксу. Они стали рядом, насколько это было возможно.
И невооруженным глазом была заметна разница в росте на половину головы.
В то же время на записях с камер видеонаблюдения, которые ранее представило следствие, видно, что мужчина и женщина, заложившие взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, примерно одного роста.
“Ваша честь, уважаемый суд. Я уже не знаю, как это показать. Я стою босиком. Юля тоже. Судебная охрана может видеть, что я не становлюсь на пальцы ног. Вы видите нашу разницу в росте. На видео с камер наблюдения преступники были одного роста, они были в головных уборах и обуви. Я выше мужчины с того видео, есть экспертизы. Также вы можете посмотреть на мои ноги (в этот момент Антоненко вскарабкался на скамью, чтобы судьям было лучше видно, – ред.) – они не короткие и толстые, как у мужчины с видео. У меня не квадратные и ровные плечи. Извините, у меня не большая пятая точка. Я не похож на человека с видео, но до сих пор за решеткой”, – подчеркнул Антоненко.
Он также отметил, что готов сдать паспорт для выезда за границу. Кроме того, он опроверг заявления прокуроров о риске подкупа свидетелей и экспертов.
“Относительно рисков. Я был за границей один раз. У меня есть загранпаспорт, но я готов его отдать. Я просил вас его забрать, просил об этом прокурора. Этот риск можно убрать. Но прокурор просьбу игнорирует и все равно продолжает рассказывать о бегстве за границу. Относительно подкупа. Серьезно? Я живу с семьей в коммуналке, в комнате. Я уже год как не получаю зарплату, моя жена потеряла работу. За какие деньги и кого подкупить?” – объяснил музыкант.
Несмотря на все доводы, суд продлил срок ареста Антоненко до 7 февраля 2021 года.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- 10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
- Ветеран и музыкант Андрей Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей почти год — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.