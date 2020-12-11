Об этом идет речь в статье #Букв “Второе Рождество в СИЗО. Как продвигается дело об убийстве Шеремета”.

Стоит отметить, что слушать дело решили в закрытом режиме. Однако журналистов внутрь пропустили, и была доступна онлайн-трансляция.

В ходе заседания суд не разрешил Антоненко выйти из стеклянного бокса и сесть рядом со своими адвокатами.

В момент, когда прокуроры пытались обосновать необходимость продления ареста для музыканта, Антоненко наглядно показал несоответствие доказательств следователей.

Так, музыкант разулся и попросил еще одну фигурантку дела – врача Юлию Кузьменко подойти к стеклянному боксу. Они стали рядом, насколько это было возможно.

И невооруженным глазом была заметна разница в росте на половину головы.

В то же время на записях с камер видеонаблюдения, которые ранее представило следствие, видно, что мужчина и женщина, заложившие взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, примерно одного роста.

“Ваша честь, уважаемый суд. Я уже не знаю, как это показать. Я стою босиком. Юля тоже. Судебная охрана может видеть, что я не становлюсь на пальцы ног. Вы видите нашу разницу в росте. На видео с камер наблюдения преступники были одного роста, они были в головных уборах и обуви. Я выше мужчины с того видео, есть экспертизы. Также вы можете посмотреть на мои ноги (в этот момент Антоненко вскарабкался на скамью, чтобы судьям было лучше видно, – ред.) – они не короткие и толстые, как у мужчины с видео. У меня не квадратные и ровные плечи. Извините, у меня не большая пятая точка. Я не похож на человека с видео, но до сих пор за решеткой”, – подчеркнул Антоненко.

Он также отметил, что готов сдать паспорт для выезда за границу. Кроме того, он опроверг заявления прокуроров о риске подкупа свидетелей и экспертов.

“Относительно рисков. Я был за границей один раз. У меня есть загранпаспорт, но я готов его отдать. Я просил вас его забрать, просил об этом прокурора. Этот риск можно убрать. Но прокурор просьбу игнорирует и все равно продолжает рассказывать о бегстве за границу. Относительно подкупа. Серьезно? Я живу с семьей в коммуналке, в комнате. Я уже год как не получаю зарплату, моя жена потеряла работу. За какие деньги и кого подкупить?” – объяснил музыкант.

Несмотря на все доводы, суд продлил срок ареста Антоненко до 7 февраля 2021 года.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.