Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что к ней не поступали материалы для подписания подозрения нардепу и куму Владимира Путина – Виктору Медведчуку.

Об этом она сообщила в комментарии журналистам, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

Как известно, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Тогда отмечалось, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”. Однако о выдвижении официальных обвинений или подозрений до сих пор не сообщалось.

Об этом журналисты и спросили Венедиктову. В ответ генпрокурор отметила, что есть ряд уголовных производств, в которых фигурирует нардеп от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук. Однако органы следствия материалов для подозрения на подпись ей не приносили.

“На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку, – ред.)”, – отметила Венедиктова.

При этом она заверила, что голосовала за введение санкций на заседании СНБО.

“По санкциям, вы знаете позицию. Материалы, которые были предоставлены Службой безопасности, я считала их обоснованными, заслуживающими внимания. И я проголосовала”, – рассказала руководительница Офиса генпрокурора.

В то же время она уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько (в том числе фактовых).

“Дел много, из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении”, – подчеркнула Венедиктова.

Санкции против Медведчука: что известно

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.

Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.

Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.

Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.

По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.