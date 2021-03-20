Об этом она сообщила в комментарии журналистам, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.
Как известно, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Тогда отмечалось, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”. Однако о выдвижении официальных обвинений или подозрений до сих пор не сообщалось.
Об этом журналисты и спросили Венедиктову. В ответ генпрокурор отметила, что есть ряд уголовных производств, в которых фигурирует нардеп от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук. Однако органы следствия материалов для подозрения на подпись ей не приносили.
“На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку, – ред.)”, – отметила Венедиктова.
При этом она заверила, что голосовала за введение санкций на заседании СНБО.
“По санкциям, вы знаете позицию. Материалы, которые были предоставлены Службой безопасности, я считала их обоснованными, заслуживающими внимания. И я проголосовала”, – рассказала руководительница Офиса генпрокурора.
В то же время она уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько (в том числе фактовых).
“Дел много, из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении”, – подчеркнула Венедиктова.
Санкции против Медведчука: что известно
19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.
Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.
Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.
По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.
- Нардеп Виктор Медведчук уже оспаривает указ президента Владимира Зеленского о применении санкций против него.
- Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, а также гражданская жена его соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк также оспаривают в Верховном Суде санкции, введенные против них.
- Кассационный суд в составе Верховного Суда рассмотрел первый из исков по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. В отмене санкций было отказано. Осталось еще 10 исков.