Facebook видалив сторінку нардепа Деркача: названо причину

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 19 жовтня, з соціальної мережі Facebook зникла сторінка нардепа Андрія Деркача. Під час переходу за посиланням на його сторінку користувачі бачать повідомлення: “Ця сторінка недоступна. Можливо, посилання не працює або сторінка видалена. Перевірте правильність посилання, за яким ви намагаєтеся перейти”.

Ще вчора там було опубліковано новий допис. Це можна побачити у кешованій версії сторінки. Цей допис присвячений очорнювальному “листуванню” нібито сина віцепрезидента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським, яке опублікувало американське видання New York Post.

Як відомо, Facebook і Twitter блокують дописи про “листування” Хантера Байдена через можливу неправдивість. Проте у своєму останньому дописі з видаленого акаунту нардеп анонсує продовження цього “розслідування”:

У коментарі BuzzFeed News представник Facebook повідомив, що акаунт Деркача було видаленого через порушення політики.