Facebook видалив сторінку нардепа Деркача: названо причину

Про це повідомляють #Букви.
У понеділок, 19 жовтня, з соціальної мережі Facebook зникла сторінка нардепа Андрія Деркача. Під час переходу за посиланням на його сторінку користувачі бачать повідомлення: “Ця сторінка недоступна. Можливо, посилання не працює або сторінка видалена. Перевірте правильність посилання, за яким ви намагаєтеся перейти”.
Ще вчора там було опубліковано новий допис. Це можна побачити у кешованій версії сторінки. Цей допис присвячений очорнювальному “листуванню” нібито сина віцепрезидента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським, яке опублікувало американське видання New York Post.
Як відомо, Facebook і Twitter блокують дописи про “листування” Хантера Байдена через можливу неправдивість. Проте у своєму останньому дописі з видаленого акаунту нардеп анонсує продовження цього “розслідування”:
У коментарі BuzzFeed News представник Facebook повідомив, що акаунт Деркача було видаленого через порушення політики.
“Ми видалили цей обліковий запис і цю Сторінку за порушення нашої політики проти використання нашої платформи людьми, які беруть участь у діях, сфокусованих на виборах”, — заявив представник
19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.
Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений із органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.
Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.
У червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.
У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.
За даними ЗМІ, український нардеп Андрій Деркач, якого звинувачують у сприянні Кремлю з втручанням у вибори в США 2020 року, мав команду лобістів у Вашингтоні.
У вересні США ввели санкції проти осіб, пов’язаних з російською “фермою тролів” — так званим Агентством інтернет-досліджень, яке, як вважається, спонсорують компанії Пригожина. В санкційний список потрапив український нардеп Андрій Деркач.
- Раніше #Букви розповідали, хто такий народний депутат Андрій Деркач, проти якого в США ввели санкції і який оприлюднив нові “плівки Порошенка”.