Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Юрченка та його посередника.

Про це повідомили у пресслужбах НАБУ та САП.

Як сповіщалося, 3 березня Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи щодо отримання хабаря виключеним з фракції “Слуги народу” нардепом Олександром Юрченком і відкрило матеріали його захисникам.

За 5 місяців справу передали до суду.

“11 серпня 2021 року САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника, обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Дії народного депутата України кваліфіковані як:

ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище);

ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником).

Дії його посередника кваліфіковані як:

ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище);

ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником).

Справа Юрченка

13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів щодо законопроєкту про відходи.

Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, що передбачалися за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спершу ніяк не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

Сам Юрченко пов’язав справу проти нього зі “сміттєвою мафією”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що голос на записах належить нардепові. Також попри те, що нардеп і його довірена особа завуалювали прохання про хабар під час розмови, експертизою було підтверджено, що таке прохання все ж було.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.