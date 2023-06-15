Джерело: пресслужба Європарламенту

“Депутати засудили знищення української греблі в Новій Каховці, недавній воєнний злочин, скоєний Росією, який має зіткнутися з наслідками. Вони закликали ЄС продовжувати підтримувати Україні, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених активів російських олігархів на відбудову України”, – йдеться в заяві.

Варто додати, що також сьогодні, 15 червня, Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.

У документі також наголошується, що поки членства не буде досягнуто, ЄС разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні “тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові гарантії безпеки”, які мають бути запроваджені одразу після завершення війни.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

Зазначимо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу заявив, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами призведе до додаткового зростання інфляції на 0,3 відсоткових пункти.

Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

6 червня у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що підрив дамби Каховської ГЕС є “черговим актом російського варварства” на тимчасово окупованих територіях України.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.