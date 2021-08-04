Із офіційного сайту Міністерства внутрішніх справ України (з розділу, де вказані дані про керівництво відомства) зникла інформація про Антона Геращенка та його фото. Це сталося на фоні повідомлень про його звільнення з посади заступника голови МВС.

Про можливі зміни свідчать дані на сайті міністерства.

Так, сьогодні відбулося чергове засідання Кабінету Міністрів.

За його підсумками народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі, що уряд звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Крім того, Гончаренко поінформував, що уряд призначив новими заступниками голови МВС Мері Акопян та Богдана Драп’ятого.

Варто зазначити, що станом на вечір на офіційному сайті Кабінету Міністрів досі не з’явилися відповідні розпорядження (останні оприлюднені документи датуються 30 липня).

Водночас із сайту МВС України – з розділу, де розміщена інформація про керівництво міністерства, – зникли дані про Антона Геращенка та його фото.

Так сторінка сайту МВС (розділ “Структура”) виглядала ще сьогодні вдень:

А так вона виглядає зараз – інформації про Геращенка вже немає, проте з’явилися дані про двох нових заступників міністра (Мері Акопян та Богдана Драп’ятого):

Окрема сторінка, де була наведена інформація про Геращенка, наразі недоступна:

Варто зазначити, що Антона Геращенка призначили на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Він відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, Громадською радою при МВС, зв’язок із ЗМІ.

До цього він був позаштатним радником уже колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та членом колегії МВС.

Також Геращенко був народним депутатом восьмого скликання (у складі фракції “Народного фронту”). Цікаво, що у Верховній Раді VIII скликання нинішній голова МВС Денис Монастирський був помічником-консультантом Антона Геращенка на громадських засадах.

#Букви намагаються зв’язатися з Антоном Геращенком та МВС, щоб уточнити деталі.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.

Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.