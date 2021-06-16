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Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності

Апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію депутата Гео Лероса та скасував рішення Печерського райсуду, який задовольнив вимогу нардепа-"слуги" Миколи Тищенка про захист честі та гідності.

Середа, 16 червня 2021, 22:29

Про це повідомляє юридична компанія “Міллер” в Facebook.

“Сьогодні Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду м. Києва, який раніше задовольнив вимоги народного депутата Миколи Тищенка про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації до нашого Клієнта, народного депутата Гео Лероса”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, адвокат у суді довів, що оціночні судження, згідно закону, не можуть бути перевірені на достовірність і тому не підлягають спростуванню.

Зокрема йдеться про такі висловлювання Лероса:

  • “НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице”;
  • “Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете”;
  • “Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко”;
  • “Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко”;
  • “У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності”.

Нагадаємо, Лерос опублікував розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним. На відео він розповідає про участь чинного гаранта у корупційних схемах.

Раніше Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.

У п’ятницю, 26 лютого,  Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.

Теги: Гео Лерос, Микола Тищенко

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