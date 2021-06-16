Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності

Про це повідомляє юридична компанія “Міллер” в Facebook.
“Сьогодні Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду м. Києва, який раніше задовольнив вимоги народного депутата Миколи Тищенка про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації до нашого Клієнта, народного депутата Гео Лероса”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, адвокат у суді довів, що оціночні судження, згідно закону, не можуть бути перевірені на достовірність і тому не підлягають спростуванню.
Зокрема йдеться про такі висловлювання Лероса:
- “НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице”;
- “Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете”;
- “Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко”;
- “Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко”;
- “У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності”.
Нагадаємо, Лерос опублікував розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним. На відео він розповідає про участь чинного гаранта у корупційних схемах.
Раніше Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.
У п’ятницю, 26 лютого, Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.
- В березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- Одночасно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.