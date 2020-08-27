Лукашенко пригрозив призовом до армії студентам, які виходять на протести

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що студентів, які беруть участь в масових акціях протесту, можуть забрати в армію.

Про це інформує держагентство БЕЛТА.

“Хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у вузі. Ну, не хочуть вчитися – тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці … Я уявляю, що після цього вибухне. Мене почнуть дорікати, що я залякую студентів в армію відправити. Та ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, матиме цю відстрочку. хто піде на вулицю або вчитися не захоче – заходи приймемо за законом”, – сказав глава Білорусі.

За його словами, з приводу призову він спілкувався з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

“До мене міністр оборони звернувся: “Олександр Григорович, якщо хтось зі студентів не хоче вчитися, будь ласка, дозвольте нам їх закликати в армію”. Я кажу: “Ще студенти за парти не сіли, тому не треба обговорювати це питання”. Але це один з варіантів. що тут незаконно, що тут несправедливо?” – зазначив Лукашенко.

Він стверджує, що члени опозиції “під’юджують студентів” виходити 1 вересня на вулиці.

“Ми зараз до студентів доведемо ту інформацію, яку повинні довести, до керівництва вузів. Вони, врешті-решт, відповідають за ситуацію в своїх вузах, і вони дадуть відповідь, як і керівники промислових підприємств”, – підкреслив президент.