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Лукашенко пригрозив призовом до армії студентам, які виходять на протести

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що студентів, які беруть участь в масових акціях протесту, можуть забрати в армію.

Четвер, 27 серпня 2020, 18:04

Про це інформує держагентство БЕЛТА.

“Хлопцям ми дали відстрочку від армії на час навчання у вузі. Ну, не хочуть вчитися – тоді Батьківщину треба захищати. У нас Вітчизна в небезпеці … Я уявляю, що після цього вибухне. Мене почнуть дорікати, що я залякую студентів в армію відправити. Та ні! Повторюю: хто хоче вчитися, той буде вчитися, матиме цю відстрочку. хто піде на вулицю або вчитися не захоче – заходи приймемо за законом”, – сказав глава Білорусі.

За його словами, з приводу призову він спілкувався з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

“До мене міністр оборони звернувся: “Олександр Григорович, якщо хтось зі студентів не хоче вчитися, будь ласка, дозвольте нам їх закликати в армію”. Я кажу: “Ще студенти за парти не сіли, тому не треба обговорювати це питання”. Але це один з варіантів. що тут незаконно, що тут несправедливо?” – зазначив Лукашенко.

Він стверджує, що члени опозиції “під’юджують студентів” виходити 1 вересня на вулиці.

“Ми зараз до студентів доведемо ту інформацію, яку повинні довести, до керівництва вузів. Вони, врешті-решт, відповідають за ситуацію в своїх вузах, і вони дадуть відповідь, як і керівники промислових підприємств”, – підкреслив президент.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.

  • Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
  • 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
  • 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
  • Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
  • Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.
Теги: Олександр Лукашенко, протести в Білорусі, студенти, армия

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