Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У четвер, 17 грудня, суд присяжних у Шевченківському райсуді Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Під час засідання захисники Антоненка клопотали про зміну запобіжного заходу, мотивуючи це тим, що у чоловіка погіршився стан здоров’я і він не отримує належної медичної допомоги.

Адвокати стверджують, що хвороба може привести до летальних наслідків. На прохання захисту в суді допитали лікарня Антоненка, який раніше оперував його, і той підтвердив, що важкі ускладнення можливі.

Крім того, під час засідання стало відомо, що один з адвокатів Антоненка захворів на COVID-19. Антоненко теж міг заразитися і це може мати значні наслідки для його здоров’я.

Однак суд не вважає, що цих підстав достатньо для зміни запобіжного заходу.

“Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисті зобов’язання залишити без задоволення”, — оголосила головуюча суддя.

Суд зобов’язав відповідних посадових осіб забезпечити право обвинуваченого на належну медичну допомогу. Йому мають провести медичне обстеження, а після проінформувати суд.

Також під час засідання суд почав долучати до справи докази. Наступне судове засідання має відбутися 12 січня.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.