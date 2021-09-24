Радник голови МВС порівняв замах на Шефіра з убивством Кеннеді

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порівняв замах на першого помічника президента Сергія Шефіра з убивством 35-го президента США Джона Кеннеді.

Про це він сказав в етері програми “Право на владу”.

За словами Геращенка, кілер, який вчинив замах, стріляв у водія, щоб той зупинив автомобіль, а після цього зловмисник зміг би вбити пасажирів.

“Організатори й кілер вибрали єдине місце від місця проживання Шефіра до траси, де автомобіль пригальмовує, є ліс, і де кілер міг сховатись. У таких випадках, як учать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління. Машина стає некерованою, з’їжджає до кювету. І надалі кілер міг би безкарно дострелити всіх, хто у ній знаходився. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, влучили у капот. Цілилися у водія першопочатково, щоб його зупинити”, – сказав він.

Геращенко додав, що після початку стрільби водій інстинктивно натиснув на гальма, але Шефір, перебуваючи на задньому сидінні, сказав йому гнати, і водій натиснув на педаль газу.

“Машина рвонула уперед, інші кулі потрапили вже їй у бік. Дві з них влучили у стегно водія. І потім через те, що машина прискорилася, у задню частину потрапило кілька куль, одна з них пробила колесо”, – розповів радник голови МВС.

Загалом в автівку влучили 18 куль.

Відповідаючи, на запитання, чи буде знайдено зловмисника, Геращенко провів паралель з убивством Джона Кеннеді.

“У таких випадках, можу сказати, робиться все можливе, як і в інших злочинах. Авжеж ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе […] Чи всі політичні вбивства в світі розкриваються? Згадайте 21 листопада 1963 року в Далласі був розстріл президента (США Джона, – ред.) Кеннеді — по цей час в американському суспільстві немає єдиної версії, хто насправді це зробив”, — сказав Геращенко.

Радник глави МВС також додав, що замах на Шефіра готувався давно.

“Це добре підготовлений злочин. Поліція, прокуратура, СБУ працюють в складі спільної слідчої групи й будуть робити все, щоб розкрити цей злочин”, — резюмував він.