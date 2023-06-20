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Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

20 червня парламент Словаччини визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Вівторок, 20 червня 2023, 19:47
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Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Глава Української держави висловив вдячність країні за рішення.

Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв”, – мовиться у дописі.

Відтак нині вже понад 30 країн та міжнародних організацій визнали радянський Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зокрема на засіданні 15 червня уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одностайно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: Словаччина, визнання геноцидом, історична справедливість, історія, Голодомор

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