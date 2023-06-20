Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Глава Української держави висловив вдячність країні за рішення.

Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв”, – мовиться у дописі.

Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2023

Відтак нині вже понад 30 країн та міжнародних організацій визнали радянський Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Зокрема на засіданні 15 червня уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

13 червня Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

25 травня Нижня палата парламенту Великої Британії – Палата громад, одностайно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.