Музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, один із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, заперечив свій зв'язок зі спецслужбами і контррозвідкою.

Про це він сказав інтерв’ю “Радіо НВ”.

“Стосовно якогось мого зв’язку з контррозвідкою СБУ — це є чистою брехнею, на 100%. Я ніколи не мав і не маю жодних контактів зі спецслужбами, хіба що коли були перевірки перед тим, як я поступав на службу до Сил спеціальних операцій. Їх проходять всі”, – зазначив Антоненко.

Він пояснив, що кандидати до лав Сил спеціальних операцій проходять ретельну перевірку СБУ, і навіть не знають про це.

“І оскільки я є безпосередньо рекрутером і людиною, яка рекламує Сили спеціальних операцій, та займаюсь набором людей до наших лав, то скажу вам — так, наші кандидати проходять ретельну перевірку СБУ, і вони про це навіть не знають. Це знаємо тільки ми. Це зайвий раз доводить, що це була чиста брехня на 100%, яка лунала з уст, якщо не помиляюсь, Геращенка чи Авакова — з цієї шайки-лійки”, – сказав Антоненко.

Він також додав, що ініціаторами зустрічі з депутатами фракції “Європейської Солідарності” були самі народні обранці.

“Ініціаторами зустрічі були депутати фракції “Європейської Солідарності”, які весь час нас підтримували і, за словами захисників, внесли дуже вагомий внесок, аби дізнатися правду. Я про це нічого не знав. У мене закінчувалось інтерв’ю з Яніною Соколовою, я вийшов на кухню, а там вже була [депутатка від “Євросолідарності”] Марія Іонова, мене просто поставили перед фактом”, – сказав він.

Крім того, за словами Антоненка, з лідером “ЄС” Петром Порошенком вони про справу Шеремета не говорили.

“З Порошенком ми про справу взагалі не говорили. Під час візиту ми обмінялись привітаннями, я не робив жодних заяв, і Петро Олексійович висловив переконання, що всі причетні до фальсифікації справи будуть покарані”, – резюмував він.

Нагадаємо, під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірність причетності контррозвідки часів Порошенка до вбивства Шеремета.

“Чи мають відношення (контррозвідники до вбивства Шеремета, – ред.). Ймовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов’язаними із контррозвідкою, напевно є”, – сказав він.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних. Судові засідання досі тривають, суд вивчає докази.