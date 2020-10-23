У середу, 28 жовтня, в Києві має відбутися благодійний концерт на підтримку сім'ї фігуранта "справи Шеремета" – музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Концерт під назвою “Роком по свавіллю” пройде в столичному пабі Docker pub.

На ньому виступлять: музиканти Сергій Василюк, Христина Панасюк, Соня Сотник, гурт “ТаРута”, рок-гурт “Широкий Лан”, а також молоді музиканти-початківці – рок-гурт “ВіВаС”, в складі якого грають діти Андрія Антоненко – Віктор і Варя .

Ведучим заходу буде актор і телеведучий Геннадій Попенко.

Під час акції буде проводитись аукціон, на якому можна буде придбати:

• авторські малюнки медика і волонтера Юлії Кузьменко (однієї з фігуранток справи про вбивство журналіста Павла Шеремета);

• одяг із принтами малюнків Юлії Кузьменко, в тому числі, створених за ґратами:

• футболки з принтами громадянської правозахисної ініціативи #FreeRiff;

• бейсболки від громадянської правозахисної ініціативи #FreeRiff з логотипом “Riffmaster”;

• диски “Riffmaster” з підписом Андрія Антоненка;

• чашки “Білими нитками”.

Початок концерту заплановано на 18:00. Для відвідування заходу потрібно придбати квиток. Кількість глядачів під час концерту “буде відповідати карантинним обмеженням”.

Організатори зазначають, що всі кошти, зібрані на аукціоні і з продажу квитків, будуть передані сім’ї Андрія Антоненка, який вже 10 місяців перебуває за ґратами у “справі Шеремета”.

“Розслідування “справи Шеремета” стало апогеєм беззаконня, сваволі та політичних переслідувань часів Зеленського… Десять місяців триває “печерне судилище”; десять місяців невинна людина сидить за гратами. Андрій Антоненко – лідер гурту Riffmaster, військовий сержант Сил Спеціальних операцій ЗС України, автор хіта ССО ЗСУ “Тихо прийшов, тихо пішов”. Андрій перебуває під вартою за сфабрикованими доказами у справі Шеремета з 12 грудня 2019 року… Як відомо, протягом перебування в ув’язненні Андрій не отримує грошового утримання. А нещодавно його дружина Світлана втратила роботу. Ми, музиканти, волонтери, друзі та колеги Андрія та Світлани, підставляємо своє плече цій родині у час випробувань”, – відзначають організатори.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.