Концерт під назвою “Роком по свавіллю” пройде в столичному пабі Docker pub.
На ньому виступлять: музиканти Сергій Василюк, Христина Панасюк, Соня Сотник, гурт “ТаРута”, рок-гурт “Широкий Лан”, а також молоді музиканти-початківці – рок-гурт “ВіВаС”, в складі якого грають діти Андрія Антоненко – Віктор і Варя .
Ведучим заходу буде актор і телеведучий Геннадій Попенко.
Під час акції буде проводитись аукціон, на якому можна буде придбати:
• авторські малюнки медика і волонтера Юлії Кузьменко (однієї з фігуранток справи про вбивство журналіста Павла Шеремета);
• одяг із принтами малюнків Юлії Кузьменко, в тому числі, створених за ґратами:
• футболки з принтами громадянської правозахисної ініціативи #FreeRiff;
• бейсболки від громадянської правозахисної ініціативи #FreeRiff з логотипом “Riffmaster”;
• диски “Riffmaster” з підписом Андрія Антоненка;
• чашки “Білими нитками”.
Початок концерту заплановано на 18:00. Для відвідування заходу потрібно придбати квиток. Кількість глядачів під час концерту “буде відповідати карантинним обмеженням”.
Організатори зазначають, що всі кошти, зібрані на аукціоні і з продажу квитків, будуть передані сім’ї Андрія Антоненка, який вже 10 місяців перебуває за ґратами у “справі Шеремета”.
“Розслідування “справи Шеремета” стало апогеєм беззаконня, сваволі та політичних переслідувань часів Зеленського… Десять місяців триває “печерне судилище”; десять місяців невинна людина сидить за гратами. Андрій Антоненко – лідер гурту Riffmaster, військовий сержант Сил Спеціальних операцій ЗС України, автор хіта ССО ЗСУ “Тихо прийшов, тихо пішов”. Андрій перебуває під вартою за сфабрикованими доказами у справі Шеремета з 12 грудня 2019 року… Як відомо, протягом перебування в ув’язненні Андрій не отримує грошового утримання. А нещодавно його дружина Світлана втратила роботу. Ми, музиканти, волонтери, друзі та колеги Андрія та Світлани, підставляємо своє плече цій родині у час випробувань”, – відзначають організатори.
Що відомо про справу Шеремета?
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.
Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.
- В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
- 18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
- 25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.
- 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.
- Підполковник британської армії, військовий експерт Глен Грант написав відкритого листа міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову і заявив, що немає прямих доказів того, що Андрій Антоненко пов’язаний з убивством українського журналіста Павла Шеремета.
- 21 жовтня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжних заходів для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Згодом під судом між активістами та правоохоронцями сталися сутички.