Трансляцію вело видання Радыё Свабода.

Захід тривав 15 хвилин.

Тихановська не захотіла обговорювати питання загрози окупації з боку РФ, перші два відеозвернення та її від’їзд до Литви.

Водночас вона закликала всі країни світу поважати суверенітет Республіки Білорусь. І висловила надію, що білоруська влада спершу вийде на діалог з мітингувальниками, а згодом відбудуться нові вибори.

Цитати Тихановської

Про повернення в Білорусь

“Я шалено люблю свою батьківщину і дуже хочу туди повернутися. Я повернуся туди обов’язково, коли буду почуватися в безпеці. Мій чоловік знає, що я і наші діти за кордоном, він радий, що ми в безпеці”, – сказала Тихановська.

Про протести в країні

“Я не знаю, скільки триватимуть протести, але білоруський народ вже ніколи не зможе прийняти нинішню владу, пробачити насильство під час мирних демонстрацій. Робітникам, які оголосили страйк, допомагатиме Координаційна рада опозиції”, – зазначила суперниця Лукашенко.

Про погрози

“Я б не хотіла обговорювати, які загрози мені надходили й що відбувалося перед моїм від’їздом до Литви”, – відповіла на питання Тихановська.

Про повалення Лукашенка

“Я підтримую, звичайно, всіх протестувальників. Я підтримую, всі мирні шляхи відстоювання своїх прав. Я дуже сподіваюся і вірю в те, що керівництво почує свій народ. І що, як нам говорилося, президент любить свою країну і народ. Те, що він бачить, ясно дає зрозуміти – люди хочуть змін. Сподіваюся, здоровий глузд переважає, народ буде почутий, а сторони вийдуть на діалог, і відбудуться нові, прозорі, чесні вибори”, – заявила Тихановська.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.