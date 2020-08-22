Світлана Тихановська, суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі, заявила, що не планує висуватися на цю посаду.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу Белсат.

Так, на питання журналіста, чи балотуватиметься вона або ж це зробить її чоловік, Тихановська заявила, що не планує більше брати участь у виборах як кандидат.

“Безумовно, звільнення політв’язнів — це одна з вимог страйкарів, одна з вимог всього білоруського народу. Я не планую сама (висувати свою кандидатуру на виборах, – ред.)”, – сказала вона.

Крім того, відповідаючи на питання, яку країну, людину або організацію вона бачить в переговорах з владою Білорусі, Тихановська зазначила, що це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.