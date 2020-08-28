Міністерство закордонних справ України допускає введення санкцій проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією результатів президентських виборів і придушенням мирних протестів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які приймає ЄС. Але ми вже приєдналися до попередньої заяви ЄС з цього приводу. Це свідчить про те, що, в цілому, ми поділяємо його політику, його підходи . Тому, коли ми побачимо списку санкцій рішення ЄС, будемо приймати і свої відповідні рішення з цього питання”, – заявив Кулеба.

Він також наголосив, що Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Глава МЗС також додав, що вибори президента Білорусі не відповідали загальним демократичним стандартам.

“Ми вважаємо, що комплексно процес виборів, так як я сказав, з урахуванням всіх його етапів мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим в цій сфері”, – зазначив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.