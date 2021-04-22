Україна закликала західних союзників продемонструвати свою готовність покарати Москву новими санкціями, в тому числі виключити Росію з глобальної системи платежів SWIFT, щоб утримати Кремль від застосування ще більшої військової сили.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна намагається заручитися міжнародною підтримкою у своєму протистоянні з Москвою через нарощування російських військ на її східному кордоні та в Криму, який РФ анексувала у 2014 році.

“У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Тому тепер РФ може йти в будь-якому напрямку. І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція, так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну прийняти це рішення”, – сказав Кулеба.

Він повідомив, що закликав на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в понеділок розглянути питання про заборону Росії використовувати платіжну систему SWIFT в рамках пакету нових економічних санкцій, які ЄС може ввести, якщо РФ загострить ситуацію.

“Якщо Росія вирішить почати нову хвилю своєї відкритої військової агресії проти України, проти неї повинні бути негайно накладені нові санкції – включаючи, наприклад, заборону на використання SWIFT тощо”, – сказав він.

Кулеба також додав, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном минулого тижня він попросив Вашингтон надати “потужні засоби радіоелектронної боротьби”, щоб протидіяти здатності Росії блокувати українські комунікації.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.