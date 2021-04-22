Про це в інтерв’ю агентству Reuters сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Україна намагається заручитися міжнародною підтримкою у своєму протистоянні з Москвою через нарощування російських військ на її східному кордоні та в Криму, який РФ анексувала у 2014 році.
“У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Тому тепер РФ може йти в будь-якому напрямку. І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція, так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну прийняти це рішення”, – сказав Кулеба.
Він повідомив, що закликав на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в понеділок розглянути питання про заборону Росії використовувати платіжну систему SWIFT в рамках пакету нових економічних санкцій, які ЄС може ввести, якщо РФ загострить ситуацію.
“Якщо Росія вирішить почати нову хвилю своєї відкритої військової агресії проти України, проти неї повинні бути негайно накладені нові санкції – включаючи, наприклад, заборону на використання SWIFT тощо”, – сказав він.
Кулеба також додав, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном минулого тижня він попросив Вашингтон надати “потужні засоби радіоелектронної боротьби”, щоб протидіяти здатності Росії блокувати українські комунікації.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
Після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- Сьогодні, 22 квітня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.