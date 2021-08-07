Українські спортсменки завоювали бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) у командному артистичному плаванні.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Медаль виборола команда у складі Анастасії Савчук, Марти Федіної, Ксенії Сидоренко, Марини та Влади Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко та Єлизавети Яхно.

Спортсменки принесли Україні другу в історії медаль у цій дисципліні. Першу днями завоював дует – Марта Фєдіна та Анастасія Савчук.

“Кілька днів тому ми святкували першу в історії українського артистичного плавання олімпійську медаль завдяки бронзовому успіху нашого дуету. А тепер маємо і другу “бронзу” Токіо-2020. Українська команда у складі Анастасії Савчук, Марти Федіної, Ксенії Сидоренко, Марини та Влади Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко та Єлизавети Яхно до третього місця у технічній групі додала третє у довільній, і за сумою двох програм виборола історичне право зійти на бронзову сходинку олімпійського п’єдесталу”, – зазначили в НОК.

Згідно з даними на сайті Олімпіади, “золото” – в представниць Росії, “срібло” – у спортсменок із Китаю.

Нагадаємо, що 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо (це була перша медаль для збірної України). Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.

Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).

Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).

31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.

22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі.

А український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Водночас “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.