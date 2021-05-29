Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, станом на сьогодні першу дозу вакцини отримали 1 млн 008 тис. 857 українців. З них 123 964 людини були вакциновані двома дозами.
Загалом було проведено 1 млн 132 тис. 821 щеплення проти COVID-19.
Протягом минулої доби, 29 травня, щеплення отримали 16 815 людей (першою дозою – 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей).
Протягом доби працювали: 273 мобільні бригади та 354 пункти щеплення.
Найбільшу кількість щеплень за 28 травня було здійснено у Дніпропетровській області (3148 щеплень), а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві (117 899 щеплень).
Станом на 29 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 599 777 людей.
У МОЗ зазначили, що вакцинація другою дозою тих, кого першою дозою щепили мобільні бригади, проводиться за таким же алгоритмом (списки, сформовані під час першого щеплення, використовуються для отримання чергової дози).
Вакцинація в пунктах щеплень другою дозою відбувається згідно із записами, створеними в електронній системі охорони здоров’я під час отримання першої дози. Дату та час вакцинації повідомлятимуть представники закладу, де створений пункт щеплень проти COVID-19.
“Записи про щеплення зберігаються на рівні Центральної бази даних та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу”, – уточнили в міністерстві.
Як відомо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.
Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років.
Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочалося щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України.
Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.