В Україну доставлено нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech у кількості майже 67 тисяч доз.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Торговельна назва вакцини – Comirnaty.

Нова партія вакцини складається із 66 690 доз. Йдеться про препарат, закуплений за кошти державного бюджету (а не отриманий в межах глобальної ініціативи COVAX).

“В Україну прилетіли ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents”, – зазначили в МОЗ.

В міністерстві уточнили, що вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації:

У рамках першого етапу щеплюють: медиків і персонал закладів охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; учасників Операції об’єднаних сил на Сході України; мешканців інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів.

медиків і персонал закладів охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; учасників Операції об’єднаних сил на Сході України; мешканців інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів. У рамках другого етапу щеплюють: населення віком 80+; медиків і персонал лікарень; соціальних працівників.

населення віком 80+; медиків і персонал лікарень; соціальних працівників. У рамках третього етапу щеплюють: населення віком 65-79 років; освітян і працівників закладів освіти; працівників структур державної безпеки (Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, військово- службовців Збройних сил України).

Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами.

За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

Україна вже отримала 234 тисячі доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer у межах COVAX – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Так, першу партію вакцини від Pfizer-BioNTech до України доставили 16 квітня цього року. Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз. Вакциною із першої партії вирішили першочергово щепити мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

18 травня Україна отримала нову партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX. Загалом протягом кількох днів у нашу країну доставили 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій. Цю партію спрямували для щеплення першою та другою дозою працівників сфери освіти, а також людей із пріоритетних груп (із першого та другого етапів вакцинації).

26 травня в Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, закуплені за державні кошти. Вакцину з цієї партії вирішили використати для щеплення таких груп: працівники сфери освіти (додаткова потреба); особи з першого та другого етапу, зокрема медики (які, не щепились раніше); військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки; представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

8 червня Україна отримала 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна також отримала:

• 500 тисяч доз вакцини Covishield;

• 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio;

• 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва;

• 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.