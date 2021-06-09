Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Торговельна назва вакцини – Comirnaty.
Нова партія вакцини складається із 66 690 доз. Йдеться про препарат, закуплений за кошти державного бюджету (а не отриманий в межах глобальної ініціативи COVAX).
“В Україну прилетіли ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents”, – зазначили в МОЗ.
В міністерстві уточнили, що вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації:
- У рамках першого етапу щеплюють: медиків і персонал закладів охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; учасників Операції об’єднаних сил на Сході України; мешканців інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів.
- У рамках другого етапу щеплюють: населення віком 80+; медиків і персонал лікарень; соціальних працівників.
- У рамках третього етапу щеплюють: населення віком 65-79 років; освітян і працівників закладів освіти; працівників структур державної безпеки (Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, військово- службовців Збройних сил України).
Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами.
За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.
Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
Україна вже отримала 234 тисячі доз цього препарату, закупленого державним коштом.
Крім того, Україна отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer у межах COVAX – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.
Так, першу партію вакцини від Pfizer-BioNTech до України доставили 16 квітня цього року. Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз. Вакциною із першої партії вирішили першочергово щепити мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.
18 травня Україна отримала нову партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX. Загалом протягом кількох днів у нашу країну доставили 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій. Цю партію спрямували для щеплення першою та другою дозою працівників сфери освіти, а також людей із пріоритетних груп (із першого та другого етапів вакцинації).
26 травня в Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, закуплені за державні кошти. Вакцину з цієї партії вирішили використати для щеплення таких груп: працівники сфери освіти (додаткова потреба); особи з першого та другого етапу, зокрема медики (які, не щепились раніше); військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки; представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
8 червня Україна отримала 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.
Крім Comirnaty/Pfizer, Україна також отримала:
• 500 тисяч доз вакцини Covishield;
• 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio;
• 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва;
• 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.