Верховний суд застеріг Офіс Президента від впливу на суд

Верховний суд України зреагував на слова речника Зеленського та застеріг Офіс Президента від впливу на суд.

Про це повідомила пресслужба суду у своєму профілі в Facebook.

Нагадаємо, 30 листопада Конституційний суд України відтермінував складання присяги двома суддями, які нещодавно були призначені за квотою президента Володимира Зеленського — до завершення строку їх повноважень у передбаченому Конституцією порядку.

Верховний Суд наголосив, що незалежність суддів і суду гарантується Конституцією та законами України, а вплив на суддю в будь-який спосіб забороняється.

У такий спосіб суд зреагував на висловлювання речника Президента Сергія Никифорова щодо того, що “Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу”.

“Публічні висловлювання з боку посадових осіб органів державної влади щодо можливих дій Верховного Суду у справах, у яких такі державні органи є сторонами, можуть вважатися спробами впливу на суд у непроцесуальний спосіб і стати підставою для притягнення таких посадових осіб до відповідальності. Усі права та обов’язки сторін в адміністративних справах врегульовані Кодексом адміністративного судочинства України. Верховний Суд наполегливо рекомендує дотримуватися Конституції та законів України та сподівається, що посадові особи Офісу Президента України, які дозволяють собі непроцесуальні висловлювання щодо можливих дій і рішень Верховного Суду, усвідомлюють наслідки порушення положень Основного Закону та процесуального законодавства”, – наголосили у суді.

Битва за Конституційний суд

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.

Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції. Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.

14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський у такий спосіб мав намір звільнити суддю Тупицького.

У той день в ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський “неприємно здивований” рішенням Верховного Суду. Засудженню цього рішення присвятили дві окремі заяви.