США розширять присутність військ на Тайвані – WSJ

Пентагон допомагає Тайваню зосередитися на тактиці та системах озброєннях, які ускладнять атаку на острів. США помітно збільшують кількість військ, розгорнутих на Тайвані, більш ніж у чотири рази, аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, найближчими місяцями США планують розмістити на острові від 100 до 200 військовослужбовців порівняно з приблизно 30 торік. Більші сили розширять програму навчання, яку Пентагон намагаються не публікувати, оскільки США працюють над тим, щоб надати Тайбею можливості, необхідні для самооборони, не провокуючи Пекін.

Згідно з даними Міністерства оборони, чисельність американських військ, включаючи сили спеціальних операцій і морську піхоту США, за минулі кілька років незначно коливалася. Заплановане збільшення стане найбільшим розгортанням сил США на Тайвані за останні десятиліття, оскільки сторони зближуються, щоб протистояти зростаючій військовій потужності Китаю.

За словами осіб, знайомих із навчаннями, крім тренувань на Тайвані Національна гвардія Мічигана також навчає контингент тайванських військових, зокрема під час щорічних навчань за участю кількох країн Кемп-Грейлінг на півночі Мічигану.

Розширене навчання, як у США, так і на Тайвані, є частиною наростаючого зусилля Сполучених Штатів допомогти своєму близькому партнеру підготуватися до протистояння можливому військовому вторгненню Китаю.

Додатковим військам буде доручено навчати тайваньські сили не тільки системам озброєння США, але й військовим маневрам для захисту від потенційного наступу Китаю. Офіційні особи відмовилися надати інші подробиці.

Раніше стало відомо, що Тайвань прискорить розробку безпілотників для військового використання, враховуючи уроки війни РФ проти України на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

10 серпня 2022 року КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.