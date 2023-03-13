Витрати на оборону зосереджуються на підготовці до «тотальної блокади» Китаєм – Тайвань

У 2023 році витрати Тайваню на оборону будуть зосереджені на підготовці зброї та обладнання для "тотальної блокади" Китаєм, включаючи запчастини для винищувачів F-16 і поповнення озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

Китай, який розглядає Тайвань як свою власну територію, в серпні минулого року влаштував військові навчання навколо острова, запускаючи ракети над Тайбеєм і оголосивши заборонені для польотів і вітрил зони.

У військовому звіті, копію якого переглянуло видання, міністерство оборони Тайваню заявило, що почало перегляд своїх стратегічних запасів пального та ремонтних можливостей.

У “передбаченні повної блокади Тайванської протоки” витрати цього року включатимуть поповнення артилерійських і ракетних запасів, а також запчастини для винищувачів F-16 “для зміцнення безперервності бойових дій”, повідомили в міністерстві.

В оновленому звіті про оцінку загрози з боку Китаю відомство заявило, що китайські військові проводять спільні операції з метою контролю стратегічних вузлових точок і заборони доступу іноземним силам.

“Нещодавно модель навчань і тренувань комуністичних збройних сил була переведена з єдиного військового типу на спільні операції сухопутних, морських, повітряних і ракетних сил, — йдеться у звіті, опублікованому перед тим, як міністр оборони Чіу Куо-Чен звернувся до законодавців. Це прийняття фактичного підходу до війни та перехід від навчання до бойової підготовки”.

Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив у 13 березня, що КНР повинен модернізувати свою армію, аби перетворити її на “велику сталеву стіну”. Сі також сказав, що, коли мовиться про Тайвань, Китай повинен протистояти пронезалежній і сепаратистській діяльності та втручанню зовнішніх сил.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай систематично нарощував силу своїх дій “спільної бойової готовності” навколо Тайваню.

Також відомство заявило, що КНР продовжує використовувати тактику “сірої зони” для перевірки відповіді Тайваню, включаючи направлення безпілотників, повітряних куль і рибальських човнів у райони поблизу острова.