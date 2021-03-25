Служба безпеки України провела обшуки в офісах громадської організації "Український вибір – Право народу", лідером якої є народний депутат Віктор Медведчук.

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що слідчі спецслужби продовжують досудове розслідування щодо дій представників “Українського вибору”, які “обґрунтовано підозрюються у сприянні у 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих АР Крим та Севастополі”.

“Встановлено, що учасники ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір” під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади. Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування “Самооборона Криму”. Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України”, – наголосили в СБУ.

За даними спецслужби, організатори “Українського вибору” “імітували ліквідацію 210 осередків”, які знаходились на окупованому півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалося.

Відтак, “організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України”.

І лише у 2017 році припинення діяльності осередків “Українського вибору” у Криму було оформлено згідно з чинним законодавством України.

“За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір – Право народу” до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим. Натомість під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ”, – зазначили в СБУ.

За попередньою версією слідства, представники організації “також причетні до вчинення інших злочинних дій”.

Співробітники СБУ провели слідчі дії (обшуки) у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада).

Досудове слідство триває.

За даними агентства “Інтерфакс-Україна”, слідчі дії проходили в Києві та Дніпрі.

Як відомо, Віктор Медведчук – народний депутат, член фракції “Опозиційної платформи – За життя”, голова політради партії “ОПЗЖ”. Згідно за даними YouControl, він є керівником організації “Український вибір”.

У пресслужбі “ОПЗЖ” повідомили, що сьогодні представники СБУ та Офісу генпрокурора прийшли з обшуком “в офісі партії”, в якому “знаходяться приймальні семи депутатів від цієї політичної сили” (нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича, Іллі Киви).

Санкції проти Медведчука

Як відомо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.