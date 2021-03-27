Зеленський про Тупицького: Може відправлятися на заслужений відпочинок

У суботу, 27 березня, президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення стосовно скасування указу колишнього президента Віктора Януковича про призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що указ було скасовано за результатами аудиту указів Януковича, проведеного на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони.

“Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок”, – заявив Зеленський.

Також він додав, якщо є тижні, коли не відбувається засідання РНБО, то це не означає, що “особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно”.

Нагадаємо, указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Сьогодні Зеленський його скасував.

Водночас юрист Назар Чорний заявив, що скасування президентом України Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України є абсолютно незаконним.