Зеленський про Тупицького: Може відправлятися на заслужений відпочинок

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський зазначив, що указ було скасовано за результатами аудиту указів Януковича, проведеного на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони.
“Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок”, – заявив Зеленський.
Також він додав, якщо є тижні, коли не відбувається засідання РНБО, то це не означає, що “особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно”.
Нагадаємо, указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Сьогодні Зеленський його скасував.
Водночас юрист Назар Чорний заявив, що скасування президентом України Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України є абсолютно незаконним.
Відсторонення Тупицького
Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.
29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.
КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.
Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.
- Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
- Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.