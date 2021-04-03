Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против лидера "Оппозиционного платформы - За життя", кума Путина Виктора Медведчука, а также его соратника Тараса Козака о госизмене.

Об этом заявил народный депутат из фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

Такую информацию нардеп получил от Офиса генпрокурора в ответ на заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).

“Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований. Напомню, мое заявление касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО относительно Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену”, – заявил Гончаренко.

Санкции против Медведчука

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко. О том, какие именно ограничения введены, по ссылке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.

Кроме этого, СНБО поручил Кабинету Министров принять неотложные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с Медведчуком.

Виктор Медведчук заявил, что считает санкции против него и его жены Оксаны Марченко “незаконными”. Сама Марченко, комментируя введение против нее санкций, заявила о начале политической карьеры.

Почти 60% украинцев, согласно опросам, одобряют решение о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В поддержку этого решения высказались и Соединенные Штаты.

По убеждению пятого президента и лидера “ЕС” Петра Порошенко, после введения санкций Служба безопасности и Офис генпрокурора должны немедленно внести представление об избрании меры пресечения в виде ареста.