Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Совет Европы провести внеочередное заседание в связи со сложной политической ситуацией в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте президента Литвы.

Вечером 11 августа президент Литвы провел телефонный разговор с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Литовский лидер призвал институты Европейского Союза активно реагировать на ситуацию в Беларуси и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в стране.

Науседа обратился к Мишелю с просьбой провести внеочередное заседание Совета Европы для обсуждения мер по стабилизации ситуации в Беларуси.

“Президент ЕР заявил, что понимает серьезность ситуации в Беларуси, и заверил, что в ближайшие дни проинформирует о возможности проведения подобного саммита и возможности использования других инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС”, — отметили в пресс-службе президента Литвы.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановська подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановська выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.