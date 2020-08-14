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Лукашенко заявил, что он «пока живой и не за границей»

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко перед совещанием по вопросам работы строительной отрасли заявил, что он пока живой и находится на территории страны.

Пятница, 14 августа 2020, 13:08

Об этом сообщает местное издание БЕЛТА.

“Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли”, – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что сейчас его противники пытаются “раскачать трудовые коллективы” и предостерег рабочих от участия в забастовках.

“Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы – перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить”, – сказал он.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановська подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановська выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.

Теги: вибори в Білорусі, забастовки, Александр Лукашенко, протести в Білорусі, страйки

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