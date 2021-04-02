«Пленки Деркача»: ГБР заказало экспертизу голоса президента США Байдена

Государственное бюро расследований в рамках расследования, начатого в 2020 году в связи с обнародованием нардепом Андреем Деркачем записей возможного разговора президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, заказало экспертизу их голосов.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ, ссылаясь на документы, которые предоставил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о постановлении о назначении экспертизы видео-звукозаписи от 10 июля 2020 года и 10 февраля 2021 года.

В частности, 10 февраля 2021 года, через три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов Порошенко и Байдена. Следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации “ПриватБанка”.

В постановлении говорится, что следствие хочет выяснить, “зафиксирована ли на аудиофайлах речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?”

Стоит отметить, что 3 февраля 2021 года сообщалось о том, что Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден.

В издании также добавили, что, по словам источника, в данной экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который на данный момент в Лондонском суде оспаривает национализацию “ПриватБанка”. Кроме этого, экспертизу могли бы использовать и в сопутствующем деле Суркиса, который требует вернуть 350 млн долларов, выведенные им из “ПриватБанка” накануне национализации.