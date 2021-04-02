«Пленки Деркача»: ГБР заказало экспертизу голоса президента США Байдена

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ, ссылаясь на документы, которые предоставил источник в правоохранительных органах.
Речь идет о постановлении о назначении экспертизы видео-звукозаписи от 10 июля 2020 года и 10 февраля 2021 года.
В частности, 10 февраля 2021 года, через три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов Порошенко и Байдена. Следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации “ПриватБанка”.
В постановлении говорится, что следствие хочет выяснить, “зафиксирована ли на аудиофайлах речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?”
Стоит отметить, что 3 февраля 2021 года сообщалось о том, что Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден.
В издании также добавили, что, по словам источника, в данной экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который на данный момент в Лондонском суде оспаривает национализацию “ПриватБанка”. Кроме этого, экспертизу могли бы использовать и в сопутствующем деле Суркиса, который требует вернуть 350 млн долларов, выведенные им из “ПриватБанка” накануне национализации.
Что известно о “пленках Деркача”
В мае прошлого года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США и нынешнего американского лидера Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.
Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.
Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена на то, чтобы разобщить страны.
Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.
“О Порошенко-Байдене? Да, я слышал. Я прокомментирую: я говорю, я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, который увидят граждане. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце 20 мая.
Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.
В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе глава контрразведки напомнил о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.
- В сентябре прошлого года Вашингтон применил санкции против самого Андрея Деркача (за усилия, направленные на вмешательство в выборы в США), а в январе этого года – против ряда бывших и нынешних украинских чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с Деркачем (в частности, против нардепа Александра Дубинского).
- Из-за санкций Александра Дубинского исключили из фракции “Слуги народа” в Верховной Раде. 2 февраля спикер ВР Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа. Дубинского также исключили из партии “Слуга народа” “за нарушение устава и неповиновение руководству партии”.
- Как писали СМИ, у олигарха Игоря Коломойского считают, что нардепа Александра Дубинского “кинули”, хотя в Офисе президента знали, что он участвовал в истории с “пленками Деркача”.
- В разведке США пришли к выводу, что президент России Владимир Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача при попытках повлиять на ход президентских выборов в США 2020 года.