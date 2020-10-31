Такое мнение в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” выразил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, сложившаяся ситуация является конституционным кризисом, из которого можно выйти в три этапа.
Одним из этапов выхода, который уже реализовало правительство, является решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций и доступа (в том числе для Нацагентства по предупреждению коррупции для проведения проверок).
“Второй этап касается того, что определенный функционал НАПК все еще нуждается в дальнейшем возобновлении. Это контроль за декларациями, за имущественным состоянием. Это то, что должно было бы совершать НАПК, в том числе, в отношении судей. Это, однозачно, будет требовать приятия закона”, — сказал он, добавив, что в парламент подано несколько версий законопроекта, все из них решают проблемный вопрос.
Третий этап, по его словам, направлен на возобновление доверия к судьям КСУ.
Инициатива президент Украины Владимира Зеленского, который внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий прекращение полномочия всех судей Конституционного суда, по словам Малюськи, является оптимальным решением проблемы.
“Такое решение, хотя и не будет базироваться на требованиях Конституции, будет самым оптимальным”, — считает министр.
Решение КСУ по НАПК и ложному декларированию
27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
28 октября на выполнение решения КСУ НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Однако после заседания СНБО Кабинет министров обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.
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