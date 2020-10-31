Инициатива президента Владимира Зеленского распустить Конституционный суд по решению парламента не соответствует требованиям Конституции, но является оптимальной.

Такое мнение в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” выразил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, сложившаяся ситуация является конституционным кризисом, из которого можно выйти в три этапа.

Одним из этапов выхода, который уже реализовало правительство, является решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций и доступа (в том числе для Нацагентства по предупреждению коррупции для проведения проверок).

“Второй этап касается того, что определенный функционал НАПК все еще нуждается в дальнейшем возобновлении. Это контроль за декларациями, за имущественным состоянием. Это то, что должно было бы совершать НАПК, в том числе, в отношении судей. Это, однозачно, будет требовать приятия закона”, — сказал он, добавив, что в парламент подано несколько версий законопроекта, все из них решают проблемный вопрос.

Третий этап, по его словам, направлен на возобновление доверия к судьям КСУ.

Инициатива президент Украины Владимира Зеленского, который внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий прекращение полномочия всех судей Конституционного суда, по словам Малюськи, является оптимальным решением проблемы.