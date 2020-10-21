Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие мер пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд решил, в каком порядке исследовать доказательства и проводить допросы.

Также в суде немало лиц, в частности, нардеп Яна Зинкевич, изъявили желание взять Андрея Антоненко на поруки. О смягчении меры пресечения ходатайствовали и защитники обвиняемого.

Адвокаты Юлии Кузьменко требовали изменения меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, мотивируя это необходимостью для врача вернуться на работу.

Суд решил продлить действие мер пресечения для всех фигурантов дела.

“Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения Антоненко Андрею в виде содержания под стражей до 19 декабря 2020 включительно. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии, запретив круглосуточно покидать жилье, до 19 декабря текущего года включительно. Продлить срок действия дополнительных обязанностей Дугарь Яне”,— объявила судья.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.