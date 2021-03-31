Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Позов стосується заяви Подоляка, яку він зробив після акції протесту на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка. Тоді радник керівника Офісу президента запевняв, що “Рух опору капітуляції”, “Вільні люди”, “Демократична Сокира”, “Справа громад” були серед організаторів акції. За його словами, всі вони пов’язані з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Адвокатка Ганна Коновалова зазначила, що захист ділової репутації — це право юридичної особи через суд вимагати спростування неправдивої інформації щодо неї, тобто відомості, що не відповідають дійсності, чи викладені неправдиво.

“Саме таку інформацію 21.03.2021 року було викладено на власній сторінці у мережі Facebook паном Подоляком Михайлом Михайловичем. Поширення публікацій з неправдивою інформацією вкрай негативно впливає та порушує немайнові права громадської організації і її ділову репутацію”, – зазначила вона.

Крім того, за словами депутата Київради від “Європейської Солідарності” Олександра Погребиського, вчора з трибуни парламенту представник ДБР, який звітував перед депутатами, офіційно повідомив, що ДБР не зафіксувало жодних політичних сил або жодних політиків, які б мали причетність до організації проведення мітингів у суботу, про які зазначав і Подоляк, і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також закликав Подоляка і Геращенка публічно перепросити Порошенка та ГО “Справа громад”.

“У вас є опція — Антон Геращенко і Подоляк — ви можете публічно офіційно вибачитися перед п’ятим президентом України Петром Олексійовичем Порошенком та перед ГО “Справа громад” за ту неправдиву інформацію, яку ви поширили публічно щодо цієї організації та цього політика. І ГО “Справа громад”, і Петро Олексійович Порошенко своєю чергою відкличуть позовні вимоги, про які зазначалося вчора і ми повідомляємо сьогодні”, – резюмував Погребиський.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України та вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;

представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;

ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.