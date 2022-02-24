Про це окупаційний очільник півострова повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що їм не знадобляться опріснювальні установки.

“Схоже, опріснювальні установки нам не знадобляться. Дав команду голові Держкомітету з водного господарства та меліорації Республіки Крим Ігореві Вайлю готувати Північно-Кримський канал до прийому води”, – сказав окупант.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Шість років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Відновлення водопостачання

В кінці лютого 2020 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що виключає можливість постачання води в незаконно анексований Крим.

Утім заяви про те, що відновлення водопостачання є можливим до повернення Криму, неодноразово лунали від представників чинної влади.

На початку лютого 2020 року голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія в етері телеканалу “Прямий” у відповідь на запитання журналіста про можливість відновлення водопостачання в обмін на виведення російських військ з Донбасу заявив, що вважає такий компроміс “достатнім” та “пішов би на це”. Пізніше Арахамія публічно перепросив за свої слова.

У березні того ж року Денис Шмигаль, який щойно був призначений прем’єр-міністром, зробив неоднозначну заяву про те, що Україна має подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”.

У серпні 2020 року Шмигаль допустив можливість постачання води в разі “гуманітарної катастрофи” на півострові. Пізніше він відмовився від своїх слів.

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук також допускав можливість постачання води для мешканців незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.