Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який є фігурантом "справи Шеремета" підтримав висунення дитячого кардіохірурга, волонтерки Юлії Кузьменко кандидатом у народні депутати у 50-му окрузі у Донецькій області.

Про це він сказав у відеозверненні з зали суду.

“Я дізнався, що наша Юля йде в депутати по Донецькій області по мажоритарці в Верховну Раду і я її вітаю, і підтримую. Я дуже вас прошу теж підтримати, я навіть наполягаю на тому, що б ви… бо я підозрюю, що таке відбувається, оці срачі – не можна так робити, ми ж бачимо, що цілеспрямовано проти українських сил працює російська гидота, ми маємо, навпаки, один одного підтримувати, а не шукати якісь моменти, хто не так воював, хто не так десь їздив, хто не так волонтерив, не так сидів і так далі. Припиняйте це, будь ласка”, – зазначив Антоненко.

Нагадаємо, 15 лютого партія “Європейська Солідарність” висунула Кузьменко кандидатом в нардепи.

У своєму онлайн-зверненні Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що у 2014 році тисячі волонтерів і добровольців піднялися на захист країни. Тоді вони сприймали як недобрий жарт можливість переслідування за це.

“І ось за вікном 2021 рік. Переслідування та репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів та військових набули сили та обертів таких, які були, мабуть, останній раз за радянських часів. Вони навіть набули статусу системних”, – зазначила вона.

Волонтерка також наголосила, що Донбас – це її батьківщина, і він має відчувати себе частиною України.

Довибори у 50-му окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року.

Нагадаємо, про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.