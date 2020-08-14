Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Рішенням комісії затверджені підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко”, – йдеться в повідомленні.

Радыё Свабода уточнює, що Лукашенко, за офіційними даними, набрав більше 80 % голосів.

Зокрема, голоси розподілилися наступним чином:

Олександр Лукашенко – 80,1 % (4 661 075 голосів)

Світлана Тихановська – 10,1 % (588 622 голоси)

Андрій Дмитрієв – 1,21 % (70 671 голос)

Анна Канопацька – 1,67 % (97 489 голосів)

Сергій Черечень – 1,14 % (66 613 голоси)

проти всіх – 4,59 % (267 як 360 голосів).

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції.