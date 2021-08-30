Антон Геращенко, який у 2019-2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, після його звільнення став радником нового міністра Дениса Монастирського.

Про це свідчить повідомлення на сайті Держприкордонслужби.

28 серпня Геращенко в новому статусі радника брав участь у міжвідомчій нараді з питань впорядкування земель під облаштування державного кордону, що відбулася в адміністрації ДПСУ.

Зазначимо, що офіційних повідомлень про призначення Геращенка радником голови МВС наразі немає.

Нагадаємо, що Антон Геращенко вже був радником глави МВС під час депутатської каденції у 2014-2019 роках, а Денис Монастирський працював у Геращенка помічником нардепа.

#Букви готують запит в МВС щодо призначення Геращенка радником глави МВС.

Як відомо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.

Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.