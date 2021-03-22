Таку заяву він зробив в етері телеканалу “Україна 24”.
На запитання журналіста щодо того, чому наразі затриманий тільки ветеран АТО та засновник видавництва “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд), Геращенко заявив: “Це перша людина. Але там будуть і інші підозри”.
“У нас слідчі всю ніч працювали, весь день вчорашній і сьогодні весь день, щоб збирати докази, переглядати сотні годин відеоматеріалів в ЗМІ і оперативних зйомок. Це буде не одна підозра”, — додав заступник міністра.
Нагадаємо, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Вже після акції було затримано Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
Ув’язнення Стерненка
23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.
Того ж дня на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці. Відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.
27 лютого знову відбулася масштабна акція протесту. Учасники прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Акції на підтримку активіста відбувалися також 8 та 9 березня.
- Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень.
- Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень. Деякі клінінгові компанії готові прибрати на Банковій за 50 тисяч.