Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці готують нові підозри учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.

Таку заяву він зробив в етері телеканалу “Україна 24”.

На запитання журналіста щодо того, чому наразі затриманий тільки ветеран АТО та засновник видавництва “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд), Геращенко заявив: “Це перша людина. Але там будуть і інші підозри”.

“У нас слідчі всю ніч працювали, весь день вчорашній і сьогодні весь день, щоб збирати докази, переглядати сотні годин відеоматеріалів в ЗМІ і оперативних зйомок. Це буде не одна підозра”, — додав заступник міністра.

Нагадаємо, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.