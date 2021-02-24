Дитячий кардіохірург, кандидатка в народні депутати від партії “Європейська Солідарність” у 50-му окрузі на Донеччині Юлія Кузьменко подала документи у Центральну виборчу комісію.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“У мене бойовий настрій по життю, а останні півтора року – він і зовсім бойовий. Плани – на перемогу в 50 окрузі. Це моя рідна Донеччина, де я народилася і де з 2014 року багато їздила, як волонтер. У Верховній Раді планую боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами. Крім цього, в мене є плани стосовно медицини. Вважаю, що медик в парламенті не буде зайвим. Планів багато і є настрій їх здійснити”, – сказала Юлія Кузьменко.

“Ми маємо зараз такий парадокс – гострий дефіцит медичних кадрів в Україні, і при цьому великий відтік лікарів. Бо немає гідної оплати, належних умов праці, немає обіцяних надбавок лікарям та медичним працівникам, які працювали й працюють з ковідом”, – додала Кузьменко.

Крім цього, вона наголосила, що особливу увагу планує приділити проблемам людей, які працюють на шкідливому виробництві, зокрема, шахтарів.

“Будемо вирішувати й проблеми самого округу. Це і проблема заборгованості по пенсіях, виплатах зарплатні, проблема праці в шкідливих умовах і набуття інвалідності. Там взагалі замкнуте коло, бо люди не можуть отримати інвалідність, оскільки у нас на шахтах майже немає виробничого травматизму. Тому у випадку травматизму шахтарів змушують йти на лікарняний або навіть у відпустку власним коштом. Надалі вони не можуть отримати надбавки та інвалідність”, – сказала Кузьменко.

“Я дуже добре знаю цю сферу, оскільки я сама працювала у шкідливих умовах. 17 років я працювала рентген-хірургом і мала справу з опроміненням. Питань багато, і напрацювань також дуже багато”, – резюмує Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, 15 лютого партія “Європейська Солідарність” висунула Кузьменко кандидатом в нардепи.

У своєму онлайн-зверненні Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, нагадала, що у 2014 році тисячі волонтерів і добровольців встали на захист країни. Тоді вони сприймали як недобрий жарт імовірність переслідування за це.

“І ось за вікном 2021 рік. Переслідування та репресії проти політиків, проти громадських діячів, активістів, волонтерів та військових набули сили та обертів таких, які були, мабуть, останній раз за радянських часів. Вони навіть набули статусу системних”, – зазначила вона.

Волонтерка також наголосила, що Донбас – це її батьківщина, і він має почуватися частиною України.

Довибори у 50-му окрузі на Донеччині відбудуться 28 березня 2021 року.

Нагадаємо, про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

10 грудня Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Тоді Антоненко записав звернення до близьких із зали суду.