Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стане колумністкою програми “Реальна політика з Євгеном Кисельовим” на телеканалі “Україна 24”.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

“У новому інформаційному сезоні команда проєкту “Реальна політика з Євгеном Кисельовим” посилюється. Відтепер щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі”, — йдеться в повідомленні.

Сам Кисельов акцентує, що Мендель сприймають передусім як колишню речницю президента, але це, на його переконання, не зовсім коректно.

“А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом, працювала в багатьох іноземних ЗМІ, таких як New York Times або Politico. І це, включаючи роботу в Офісі президента, робить її думку цікавим і корисним для аудиторії”, — каже Кисельов.

Коментарі Мендель про актуальні теми виходитимуть у форматі відеоколонки починаючи з цієї неділі.

Мендель і “Україна”

В червні телеканали “Україна” та “Україна 24” оголосили, що запускають власне шоу, цілком присвячене деолігархізації.

В липні Юлія Мендель “приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація”. На програмі вона була як представниця “президентського пулу” та “як постійний колумніст”.

Зауважимо, і телеканал “Україна”, і телеканал “Україна 24” (запущений у грудні 2019 року) входять до медіахолдингу “Медіа Група Україна”, який існує з 2010 року.

Як зазначено на сайті медіахолдингу, він керує телевізійними та іншими медіапроєктами холдингової компанії “Систем кепітал менеджмент”. Кінцевим бенефіціарним власником приватного акціонерного товариства “СКМ”, відповідно до даних відкритих реєстрів, є Рінат Ахметов, який за даними Forbes залишається найбагатшою людиною України.

Як ведуча програми “Велика деолігархізація” , Мендель відмовилася називати Ріната Ахметова олігархом.

Вже у вересні канал “Україна 24” повідомив, що закриває програму “Велика деолігархізація”.