Про це повідомляється на сайті телеканалу.
“У новому інформаційному сезоні команда проєкту “Реальна політика з Євгеном Кисельовим” посилюється. Відтепер щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі”, — йдеться в повідомленні.
Сам Кисельов акцентує, що Мендель сприймають передусім як колишню речницю президента, але це, на його переконання, не зовсім коректно.
“А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом, працювала в багатьох іноземних ЗМІ, таких як New York Times або Politico. І це, включаючи роботу в Офісі президента, робить її думку цікавим і корисним для аудиторії”, — каже Кисельов.
Коментарі Мендель про актуальні теми виходитимуть у форматі відеоколонки починаючи з цієї неділі.
Мендель і “Україна”
В червні телеканали “Україна” та “Україна 24” оголосили, що запускають власне шоу, цілком присвячене деолігархізації.
В липні Юлія Мендель “приєдналася до команди проєкту “Велика деолігархізація”. На програмі вона була як представниця “президентського пулу” та “як постійний колумніст”.
Зауважимо, і телеканал “Україна”, і телеканал “Україна 24” (запущений у грудні 2019 року) входять до медіахолдингу “Медіа Група Україна”, який існує з 2010 року.
Як зазначено на сайті медіахолдингу, він керує телевізійними та іншими медіапроєктами холдингової компанії “Систем кепітал менеджмент”. Кінцевим бенефіціарним власником приватного акціонерного товариства “СКМ”, відповідно до даних відкритих реєстрів, є Рінат Ахметов, який за даними Forbes залишається найбагатшою людиною України.
Як ведуча програми “Велика деолігархізація” , Мендель відмовилася називати Ріната Ахметова олігархом.
Вже у вересні канал “Україна 24” повідомив, що закриває програму “Велика деолігархізація”.
- У липні минулого року Юлії Мендель довелося спростовувати свою нібито вагітність від глави держави. Так, засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що в урядовому кварталі ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський нібито коханці, а також що є ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього. Мендель назвала фейком ці заяви. Згодом вона розповіла про свого хлопця, не назвала його ім’я, але натякнула, що він займається політикою.
- 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретаря президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги, а також опублікувала її фрагмент.
- Книгу Мендель надрукувало українське видавництво “Клуб сімейного дозвілля”. Вона матиме назву “Кожен із нас – Президент”, її вартість становитиме 190 гривень.
- Юлія Мендель заявила, що її книга під назвою “Кожен із нас президент” буде продаватися в Російській Федерації, тому що це “не заборонено законодавством”.
- 9 липня президент Володимир Зеленський призначив собі нового прессекретаря. Ним став журналіст та телеведучий телеканалу “Україна 24” Сергій Никифоров. В той же день глава держави підписав і указ про звільнення Юлії Мендель з посади речниці. Тоді Мендель повідомляла, що працюватиме радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Офіційного призначення досі не відбулося.