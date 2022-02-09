Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті. До моменту його початку в Мадриді планують визначити формат зустрічі.

Про це повідомляє іспанська газета La Vanguardia.

“Так, я думаю, що це добра платформа для зустрічей з партнерами, але я думаю, що ми повинні визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю саміту”, – заявив він.

Генеральний секретар наголосив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення саміту. За його словами, після активізації агресії Російської Федерації трансатлантичному альянсу показали, що “європейці й американці мають триматися разом”.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу із Єнсом Столтенбергом запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО. Захід відбудеться протягом 29-30 червня. На думку польського президента, блок має показати, що не залишає Україну наодинці з агресором в обличчі Росії.

Зазначимо, що літній саміт буде вирішальним стосовно концепції НАТО на найближчі десять років. Останню прийняли ще у 2010 році, тобто до початку українсько-російської війни у 2014. Стара концепція втратила актуальність, оскільки не враховує методів гібридної війни з боку РФ та агресії вже восьмий рік. Зокрема через напругу останніми місяцями НАТО розглядає питання присутності в Східній Європі.

Україна починала свій шлях до НАТО разом із Грузією, проте обом країнам у 2008 році відмовили. Власне у 2008 році Кремль розв’язав війну в Грузії, утворивши самопроголошену республіку Південну Осетію, після чого провернув схожу операцію в Україні. Проте замість п’яти днів бойових дій Росія окупувала Крим, посприяла створенню невизнаних так званих “ДНР” і “ЛНР” і веде гібридну війну восьмий рік. На сьогодні одним із важелів шантажу Кремля є питання про неприйняття України та Грузії в НАТО, оскільки Росія вважає ці території своєю “історичною” зоною впливу.

Іспанська газета El País опублікувала відповіді щодо “гарантій безпеки” Росії від Сполучених Штатів Америки та Альянсу. У документі не обговорюється питання включення України до НАТО. Після їх отримання Кремль заявив, що побоюється можливого сценарію війни з НАТО за півострів Крим у разі вступу України до Альянсу.

У 2022 році генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс ухвалив рішення про прийняття України та Грузії. Проте конкретні терміни не були встановлені. В адміністрації президента Володимира Зеленського стверджують, що Україна вже готова приєднатися до блоку, оскільки це “питання життя та смерті”. Зокрема речник ОПУ Андрій Єрмак заявляв, що на саміті сподіваються почути конкретні терміни вступу.