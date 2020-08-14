Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі і у нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог зі своїми опонентами.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

“Я думаю, що ми не можемо назвати Лукашенко легітимним, тому що в Білорусі не було вільних демократичних виборів”, – сказав Науседа.

Він додав, що “абсолютно необхідною умовою для нормальних відносин з Білоруссю є вільні вибори і логічний результат цих виборів”.

Президент Литви також нагадав, що під час протестів в Білорусі, загинули дві людини, сотні – постраждали, а також тисячі були затримані.

“Це дуже чіткий сигнал про те, що світ і міжнародна спільнота повинні брати участь в цій ситуації і брати активну участь у вирішенні конфлікту”, – сказав Науседа.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції.