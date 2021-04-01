У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) наразі не виявили зв'язку між щепленням вакциною проти коронавірусу від компанії AstraZeneca та випадками утворення тромбів.

Про це поінформували в пресслужбі агентства.

Комітет з питань безпеки EMA провів засідання в середу 31 березня, “в рамках огляду дуже рідкісних випадків незвичних згустків крові, пов’язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca”.

Перед цим EMA скликала засідання спеціальної групи експертів для оцінки ситуації.

В агентстві наголосили, що незалежні зовнішні експерти з різних медичних спеціальностей (гематологи, невропатологи та епідеміологи) обговорили конкретні аспекти і можливі фактори ризику у зв’язку з утворенням тромбів.

В EMA зазначили, що наразі не виявлено жодних специфічних факторів ризику щодо випадків утворення тромбів після щеплення вакциною від AstraZeneca.

“Наразі огляд не виявив жодних конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередня історія хвороб, що стосуються порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв’язок з вакциною не доведений, але можливий, і подальший аналіз триває” – сказано в заяві EMA.

Варто зазначити, що 18 березня агентство заявило, що переваги вакцини від AstraZeneca у запобіганні COVID-19 переважають ризики побічних ефектів.

EMA продовжує співпрацювати з органами влади в державах-членах Євросоюзу та відслідковувати повідомлення про підозри на випадки незвичних тромбів. Всі такі випадки аналізуються.

Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.