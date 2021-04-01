Про це поінформували в пресслужбі агентства.
Комітет з питань безпеки EMA провів засідання в середу 31 березня, “в рамках огляду дуже рідкісних випадків незвичних згустків крові, пов’язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca”.
Перед цим EMA скликала засідання спеціальної групи експертів для оцінки ситуації.
В агентстві наголосили, що незалежні зовнішні експерти з різних медичних спеціальностей (гематологи, невропатологи та епідеміологи) обговорили конкретні аспекти і можливі фактори ризику у зв’язку з утворенням тромбів.
В EMA зазначили, що наразі не виявлено жодних специфічних факторів ризику щодо випадків утворення тромбів після щеплення вакциною від AstraZeneca.
“Наразі огляд не виявив жодних конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередня історія хвороб, що стосуються порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв’язок з вакциною не доведений, але можливий, і подальший аналіз триває” – сказано в заяві EMA.
Варто зазначити, що 18 березня агентство заявило, що переваги вакцини від AstraZeneca у запобіганні COVID-19 переважають ризики побічних ефектів.
EMA продовжує співпрацювати з органами влади в державах-членах Євросоюзу та відслідковувати повідомлення про підозри на випадки незвичних тромбів. Всі такі випадки аналізуються.
Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.
Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.