Відео опубліковано на YouTube-каналі Країна для життя.

Тихановська подякувала всім, хто проголосував за неї на виборах і заявила, що білоруси ніколи більше не захочуть жити при колишній владі.

“У його перемогу більшість не вірить. Ми завжди говоримо про те, що захищати наш вибір потрібно тільки законними, ненасильницькими способами, а мирний вихід громадян на вулиці влада перетворила в криваву бійню. Ситуація критична. Я з болем дивлюся на те, що відбувається в нашій країні в останні дні. Для мене, і впевнена, для кожного прихильника змін, людське життя – це найцінніше. Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст”, – сказала вона.

Вона закликала владу припинити насильство і піти на діалог, мерів міст у вихідні, 15-16 серпня, стати організаторами мирних мітингів протесту.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”. Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що через протести в Білорусі та тиск влади країна готова надати притулок білоруським опозиціонерам та готується до напливу політичних біженців.

Країни Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) та США закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих під час протестів. ЄС закликав владу Білорусі звільнити затриманих та припинити насильство, попередивши про можливі санкції.