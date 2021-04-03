У Великій Британії семеро людей померли від утворення незвичайних тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що британський регулятор з лікарських засобів зафіксував 30 випадків розвитку тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca до 24 березня.

22 повідомлення стосувалися тромбозу в головному мозку, який ще називають тромбозом венозних синусів головного мозку, що супроводжується малою кількістю тромбоцитів. Решта повідомлень стосувалися інших проблем згортання крові з низьким рівнем тромбоцитів. Семеро пацієнтів померли.

При цьому регулятор заявив, що випадки тромбозу після вакцинації препаратом залишаються рідкісними. До 24 березня у країні було введено 18,1 млн доз вакцини.

При цьому вчені досі не з’ясували, чи викликає вакцина AstraZeneca розвиток тромбозу.

Британський регулятор заявляє, що переваги вакцинації вищі, ніж потенційні ризики.

Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.