Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що британський регулятор з лікарських засобів зафіксував 30 випадків розвитку тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca до 24 березня.
22 повідомлення стосувалися тромбозу в головному мозку, який ще називають тромбозом венозних синусів головного мозку, що супроводжується малою кількістю тромбоцитів. Решта повідомлень стосувалися інших проблем згортання крові з низьким рівнем тромбоцитів. Семеро пацієнтів померли.
При цьому регулятор заявив, що випадки тромбозу після вакцинації препаратом залишаються рідкісними. До 24 березня у країні було введено 18,1 млн доз вакцини.
При цьому вчені досі не з’ясували, чи викликає вакцина AstraZeneca розвиток тромбозу.
Британський регулятор заявляє, що переваги вакцинації вищі, ніж потенційні ризики.
Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.
Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.