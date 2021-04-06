В регуляторі ЄС визнали «очевидний зв'язок» між вакциною AstraZeneca та тромбами

Глава відділу вакцинації Агентства з лікарських засобів ЄС (EMA) Марко Кавалері заявив про очевидний зв'язок між вакцинацією препаратом Astrazeneca і утворенням тромбів в деяких пацієнтів.

Про це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті Il Messaggero.

Кавалері зазначив, що наразі проведено ряд досліджень, але причину такої реакції у деяких пацієнтів не вдалося з’ясувати.

“На мій погляд, зараз ми можемо це сказати, очевидний зв’язок з вакциною. Однак, що викликає таку реакцію, ми досі не знаємо. Ці церебральні тромбози з недостатністю тромбоцитів, мабуть, є основним фактором, що вимагає дослідження. У підсумку: в найближчі кілька годин ми скажемо, що зв’язок існує, але нам ще належить зрозуміти, як це відбувається”, – сказав він.

Кавалері зазначив, що серед вакцинованих людей більше випадків церебрального тромбозу з дефіцитом тромбоцитів зафіксовано серед молодих пацієнтів. В ЕМА не очікували такої статистики.

“Наш процес оцінки ще далекий від завершення. Річ у тім, що на цьому тижні ми почнемо давати деякі попередні визначення, але навряд чи у нас вийде вказати вікові обмеження, як це зробили різні країни. З тієї простої причини, що ми є регуляторним органом і повинні мати дуже точні дані про співвідношення ризику і користі”, – сказав Кавалері.

Наразі фахівці агентства досліджують механізм утворення тромбів у деяких пацієнтів та вивчають зв’язок вакцини із цим синдромом.