В регуляторі ЄС визнали «очевидний зв'язок» між вакциною AstraZeneca та тромбами

Про це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті Il Messaggero.
Кавалері зазначив, що наразі проведено ряд досліджень, але причину такої реакції у деяких пацієнтів не вдалося з’ясувати.
“На мій погляд, зараз ми можемо це сказати, очевидний зв’язок з вакциною. Однак, що викликає таку реакцію, ми досі не знаємо. Ці церебральні тромбози з недостатністю тромбоцитів, мабуть, є основним фактором, що вимагає дослідження. У підсумку: в найближчі кілька годин ми скажемо, що зв’язок існує, але нам ще належить зрозуміти, як це відбувається”, – сказав він.
Кавалері зазначив, що серед вакцинованих людей більше випадків церебрального тромбозу з дефіцитом тромбоцитів зафіксовано серед молодих пацієнтів. В ЕМА не очікували такої статистики.
“Наш процес оцінки ще далекий від завершення. Річ у тім, що на цьому тижні ми почнемо давати деякі попередні визначення, але навряд чи у нас вийде вказати вікові обмеження, як це зробили різні країни. З тієї простої причини, що ми є регуляторним органом і повинні мати дуже точні дані про співвідношення ризику і користі”, – сказав Кавалері.
Наразі фахівці агентства досліджують механізм утворення тромбів у деяких пацієнтів та вивчають зв’язок вакцини із цим синдромом.
Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.
Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.