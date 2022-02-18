Ніби "термінове" звернення ватажків терористичних організацій "Л/ДНР" щодо “евакуації” цивільного населення тимчасово окупованих територій було записане ще 16 лютого.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що сьогодні бойовики, яких підтримує Росія, оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Спершу після оголошення про евакуацію у Донецьку залунали попереджувальні сирени. Денис Пушилін, один з ватажків терористичних утворень “Л/ДНР” оголосив, що Росія погодилася евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку. На думку Заходу, Москва у такий спосіб планує виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.

Причиною назвали низку обстрілів, що відбулися напередодні. Бойовики та російські пропагандисти звинуватили в обстрілах українську владу та ЗСУ, попри те, що мішенями стали позиції українських військових та цивільні об’єкти на підконтрольній Україні території.

Заяви терористичних угруповань та російських пропагандистських медіа спростував Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний. Він наголосив, що Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права та не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Дії українських військових мають винятково оборонний характер.

#Букви також перевірили метадані відеозвернень ватажків так званих “Л/ДНР”. Аналіз показав, що записи були зроблені до самих обстрілів, що передували “евакуації”.





Звернення ватажків так званих «Л/ДНР» щодо «евакуації» жителів окупованих територій записали 16 лютого // 6 фото





Звернення ватажків так званих «Л/ДНР» щодо «евакуації» жителів окупованих територій записали 16 лютого // 6 фото

Обидва відео були створені 16 лютого 2022 року, о 15:31 та 19:31. Зауважимо, що обстріли, які, за словами ватажків терористів, начебто стали причиною для “евакуації” жителів тимчасово окупованих територій, відбулися після того, як були записані обидва відео, Зокрема, 17 лютого, в Станиці Луганській, містечку в Луганській області, підконтрольному Російській Федерації бойовики обстріляли дитячий садок. Пізніше за фактами обстрілу слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування.

Того ж дня слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.

Загалом вчора, за даними штабу операції Об’єднаних сил (ООС), станом на 11:00 російські найманці на Донбасі 29 разів відкривали вогонь, обстрілюючи не лише ки українських військових, а й населені пункти з мирними жителями.

За минулу добу окупанти здійснили 60 обстрілів, 43 – із забороненої зброї. Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що зараз в зоні ООС були зафіксовані “аномальні події” та “шалена кількість” обстрілів.

Також сьогодні гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя”.

Тека, з якої завантажили відео для “ЛНР” називається “Бросок мангуста”, водночас для “ДНР” тека має типову назву від програми відеомонтажу.

Запис монтували у програмі Adobe Premiere Pro, що встановлена на ОС Windows. Програма є доволі складною на тлі інших, що існують для MacOS чи Windows. Однак автори відео не видалили метадані, які дають змогу переглянути дату створення відео.

У такий спосіб ролик був створений ще 16 лютого, до обстрілів інфраструктури, а опублікували його сьогодні.

Це може означати, що обстріли контрольованих РФ бойовиків та “евакуація” — це спроби створити привід для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, як про це повідомлялось раніше.