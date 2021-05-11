Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Про це він повідомив під час брифінгу.

“Якщо мова йде про пана Козака він перебуває, за нашою інформацією, на території Російської Федерації, можливо виїжджав на відпочинок з РФ, але не планує, на жаль, повертатися в Україну. Щодо Віктора Медведчука, то встановлюється його місце знаходження, але за нашою інформацією він перебуває в Україні. Він повернувся в Україну 8 травня і, за нашою інформацією, країни не покидав”, – заявив Баканов.

При цьому генпрокурорка Ірина Венедіктова додала, що наразі пошуки Медведчука тривають.

(На відео – з 30:36)

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.